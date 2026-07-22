Мергасовский разберут и соберут: что ждет объекты культурного наследия Татарстана

Наиболее рентабельными направлениями бизнеса на базе объектов культурного наследия признаны гостиницы и рестораны. Такой проект планируется реализовать в усадьбе Гагариных. Гущин также отметил переход от «пряников» к «кнуту» в отношении собственников, которые не занимаются реставрацией. В случаях игнорирования требований объект может быть изъят через суд, как это произошло с «Барским домом Лебедева» в Кайбицком районе. Однако, по словам начальника комитета, основным методом является стимулирование правообладателей к активным действиям по восстановлению памятников.