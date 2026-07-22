Мергасовский разберут и соберут: что ждет объекты культурного наследия Татарстана

Одним из самых крупных объектов культурного наследия в Татарстане, требующих реставрации остается Мергасовский дом в Казани. Глава Комитета по охране объектов культурного наследия Республики Татарстан Иван Гущин сегодня на брифинге в Кабинете Министров РТ разъяснил ряд важных вопросов. Речь шла в частности о полном демонтаже Мергасовского дома, пишет ИА "Татар-информ.
Мергасовский дом признан аварийным. Инженерные исследования выявили критическое состояние кирпичной кладки, перекрытий и крыши, а также особенно лестницы. Специалисты рекомендовали полную разборку здания с последующим восстановлением по новому проекту, но с сохранением исторических архитектурных элементов. Вероятность обрушения стен и повреждения соседних строений не исключается. Демонтаж запланирован после экспертизы, определяющей, какие элементы и в каком виде будут реставрированы.
Важным событием стал визит в Казань Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, освятившего в столице РТ отреставрированный храм Николы Тульского. Гущин отметил, что восстановление храма стало одним из главных событий года, а также упомянул о прошедшем этапе реконструкции Петропавловского собора. Патриарх высоко оценил работу республики по сохранению историко-культурного наследия.
Продолжаются реставрационные работы в Казанском Кремле, в частности, по укреплению башни Сююмбике. На эти цели выделено более 100 миллионов рублей. Наклон в два метра не будет устраняться, работы будут сосредоточены на укреплении кладки, гидроизоляции и замене окон. Устранение наклона — задача международного масштаба, учитывая статус объекта ЮНЕСКО. Доступ туристов в башню пока не планируется из-за несоответствия внутренних помещений требованиям безопасности.
Для привлечения инвесторов в объекты культурного наследия используется платформа «Наследие. ДОМ.РФ», предлагающая права пользования за символическую плату при условии реставрации. По словам Гущина, в 2026 году планируется вовлечь в хозяйственный оборот 41 объект. Для упрощения процедур снижаются административные барьеры.
Наиболее рентабельными направлениями бизнеса на базе объектов культурного наследия признаны гостиницы и рестораны. Такой проект планируется реализовать в усадьбе Гагариных. Гущин также отметил переход от «пряников» к «кнуту» в отношении собственников, которые не занимаются реставрацией. В случаях игнорирования требований объект может быть изъят через суд, как это произошло с «Барским домом Лебедева» в Кайбицком районе. Однако, по словам начальника комитета, основным методом является стимулирование правообладателей к активным действиям по восстановлению памятников.