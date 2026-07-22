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Ветер, ливни, гроза и град: Штормовое предупреждение объявили в Волгоградской области на 22−24 июля

Штормовое предупреждение о грозах объявили в Волгоградской области на 22−24 июля.

Источник: Комсомольская правда

Штормовое предупреждение объявили в Волгоградской области: непогода будет бушевать с вечера 22 июля до обеда 24 июля 2026 года. Отдельные районы региона накроет шторм после 18 часов среды, об опасном метеорологическом явлении сообщили в ГУ МЧС. В Волгограде ветер уже ломает деревья и рвет провода.

— В период с 18.00 20.00 и до конца суток 22 июля 2026, сутки 23 июля, ночью и утром 24 июля в отдельных районах Волгоградской области ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20 25 м/с, — предупреждают спасатели.

Волгоградцев просят быть предельно внимательными. Беречь себя, близких и свои машины. Держаться подальше от деревьев и шатких конструкций.

Несмотря на ветер и возможный дождь в области в ближайшие дни будет очень жарко.

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