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Из-за коммунальной аварии калининградке пришлось черпать вонючую воду из унитаза и выливать в окно пятиэтажки (видео)

На первом этаже дома канализация фонтанировала нечистотами.

Жильцы дома № 32 на ул. Гражданской в Калининграде больше недели страдают из-за фонтанирующей нечистотами канализации. Об этом «Клопс» рассказала Оксана, чья мать живёт на первом этаже пятиэтажки.

Проблемы начались 14 июля. После приезда аварийной службы и прочистки стоки ушли, но затем всё повторилось. По словам Оксаны, подрядчик предупредил, что больше не будет выезжать бесплатно.

«Эта ерунда происходит каждый день!» — пожаловалась женщина. Всё это время пожилая мама Оксаны самостоятельно вычерпывала нечистоты и выливала их на улицу. Женщине тяжело постоянно выходить из квартиры, и у неё нет другой возможности избавиться от грязной воды, грозящей перелиться через борт унитаза.

Во вторник, 21 июля, в здании отключили воду. Жильцам объяснили, что проблема оказалась серьёзной. В ЖЭУ «Клопс» сообщили, что занимаются ситуацией, на месте работают специалисты.

Из-за непродуманного решения коммунальщиков дома на Пушкина тонут в фекалиях после каждого дождя.

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