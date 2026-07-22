Из-за коммунальной аварии калининградке пришлось черпать вонючую воду из унитаза и выливать в окно пятиэтажки (видео)

Жильцы дома № 32 на ул. Гражданской в Калининграде больше недели страдают из-за фонтанирующей нечистотами канализации. Об этом «Клопс» рассказала Оксана, чья мать живёт на первом этаже пятиэтажки.
Проблемы начались 14 июля. После приезда аварийной службы и прочистки стоки ушли, но затем всё повторилось. По словам Оксаны, подрядчик предупредил, что больше не будет выезжать бесплатно.
«Эта ерунда происходит каждый день!» — пожаловалась женщина. Всё это время пожилая мама Оксаны самостоятельно вычерпывала нечистоты и выливала их на улицу. Женщине тяжело постоянно выходить из квартиры, и у неё нет другой возможности избавиться от грязной воды, грозящей перелиться через борт унитаза.
Во вторник, 21 июля, в здании отключили воду. Жильцам объяснили, что проблема оказалась серьёзной. В ЖЭУ «Клопс» сообщили, что занимаются ситуацией, на месте работают специалисты.
Из-за непродуманного решения коммунальщиков дома на Пушкина тонут в фекалиях после каждого дождя.