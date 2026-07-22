Из-за коммунальной аварии калининградке пришлось черпать вонючую воду из унитаза и выливать в окно пятиэтажки (видео)

«Эта ерунда происходит каждый день!» — пожаловалась женщина. Всё это время пожилая мама Оксаны самостоятельно вычерпывала нечистоты и выливала их на улицу. Женщине тяжело постоянно выходить из квартиры, и у неё нет другой возможности избавиться от грязной воды, грозящей перелиться через борт унитаза.