В подмосковном Орехово-Зуеве обновили 13 детских игровых площадок

Модернизацию 13 детских игровых площадок провели в городском округе Орехово-Зуево Московской области в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Работы завершили раньше срока. Специалисты обновили три площадки, расположенные на проспекте Бондаренко, улицах Урицкого и Лопатина в Орехово-Зуеве. Площадь каждой составила 450 кв. м.
Кроме того, завершено обновление 10 детских игровых комплексов площадью от 100 до 200 кв. м в городе Орехово-Зуево, селе Ильинский Погост, деревнях Минино, Понарино, Малая Дубна и Демихово. Площадки оснастили новым противоударным покрытием, освещением, камерами видеонаблюдения. Также специалисты обустроили игровые зоны и озеленили территории.
Ранее пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья сообщила, что в рамках губернаторской программы в регионе в 2026 году обновят 436 детских площадок.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.