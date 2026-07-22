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На «Госуслугах» заработал специальный раздел для жителей Пермского края

Сегодня учетную запись на портале имеют около 80% жителей Пермского края.

Источник: Комсомольская правда

На Едином портале государственных и муниципальных услуг появился новый региональный раздел, посвященный Пермскому краю. В нем собраны самые востребованные электронные сервисы, региональные услуги и актуальные новости.

Для пользователей из Прикамья новый раздел отображается прямо на главной странице портала. Через него можно быстро записаться на прием к врачу или в МФЦ, узнать о мерах поддержки участников специальной военной операции и их семей, оформить путевку в детский лагерь, а также воспользоваться сервисами для молодых семей.

По словам министра информационного развития и связи Пермского края Петра Шиловских, регион стал одним из первых в России, где на федеральном портале появился собственный раздел. Он отметил, что перечень доступных услуг будет постепенно расширяться, чтобы жители могли получать еще больше сервисов в одном месте.

Кроме популярных государственных услуг, пользователи могут направить обращение через сервис «Госуслуги. Решаем вместе» или принять участие в онлайн-опросах.

Сегодня учетную запись на портале имеют около 80% жителей Пермского края. Это практически все взрослое население региона в возрасте от 14 до 80 лет. Благодаря развитию цифровых технологий жители городов и небольших населенных пунктов могут получать государственные и муниципальные услуги дистанционно, без личного посещения ведомств.