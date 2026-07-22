На «Госуслугах» заработал специальный раздел для жителей Пермского края

Для пользователей из Прикамья новый раздел отображается прямо на главной странице портала. Через него можно быстро записаться на прием к врачу или в МФЦ, узнать о мерах поддержки участников специальной военной операции и их семей, оформить путевку в детский лагерь, а также воспользоваться сервисами для молодых семей.