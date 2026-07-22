В Нестерове родители пострадавших в драке учеников требуют компенсацию от школы

В надзорное ведомство обратили родители несовершеннолетних. В ходе проверки было установлено, что 6 апреля около 13 часов в МАОУ СОШ г. Нестерова им. В. И. Пацаева между учениками 5-го класса на перемене произошел конфликт, переросший в драку. Один из ее участников получил перелом пястной кости левой кисти руки. Спустя два дня на перемене подрались ученики 6-го класса также. Оба оппонента получили травмы: у одного зафиксирован перелом носа, у второго — перелом пястной кости правой кисти руки.