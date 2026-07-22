Королевская семья опубликовала новый портрет 13-летнего принца Джорджа

Итонский колледж — частная британская школа для мальчиков, которую основал в 1440 году английский король Генрих VI под официальным названием «Королевский колледж Богоматери в Итоне, рядом с Виндзором». Генрих VI задумывал Итон как школу для бедных. По его распоряжению 70 мальчиков из малоимущих семей — так называемые королевские стипендиаты — получали здесь бесплатное жилье и образование. Другие ученики тоже могли учиться бесплатно, но за проживание им приходилось платить. Для финансирования школы король передал ей земли, привилегии и даже право на разведение лебедей на Темзе.