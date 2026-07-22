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Королевская семья опубликовала новый портрет 13-летнего принца Джорджа

В сентябре он начнет обучение в знаменитом Итонском колледже.

Источник: РБК Life

Сыну принца Уильяма и Кейт Миддлтон, принцу Джорджу, исполнилось 13 лет. В честь этого события официальный аккаунт герцогов Уэльских в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) опубликовал праздничный портрет принца Джорджа.

На снимке юный принц позирует в строгом костюме после церемонии выноса знамени (официальный день рождения монарха), который традиционно празднуется в июне. Также Кенсингтонский дворец опубликовал небольшой ролик, в котором показано, как принц Джордж отдыхает на берегу океана вместе с младшим братом — принцем Луи.

Принц Джордж родился 22 июля 2013 года в Лондоне. В настоящий момент он является вторым в очереди на престол Великобритании после своего отца, принца Уильяма. На третьем месте — принцесса Уэльская Шарлотта, а на четвертом — принц Уэльский Луи.

По словам инсайдеров, юный принц активно интересуется историей, а также играет в футбол и хоккей.

«Он умный. Он любит историю. В прошлом октябре, стоя перед доспехами Генриха VIII, его отец сказал это прямо: “Мой сын разбирается в истории гораздо лучше меня, и теперь мне приходится сверяться с ним по датам”. Он играет в футбол и хоккей, болеет за футбольный клуб “Астон Вилла”, как и принц Уильям», — отмечают знакомые королевской семьи.

Где будет учиться принц Джордж.

В июне 2026 года Кенсингтонский дворец объявил, что принц Джордж с сентября 2026 года начнет обучение в знаменитом Итонском колледже. Он пойдет по стопам своего отца, принца Уэльского, и дяди, герцога Сассекского.

Принц Уильям поступил в Итон в 1995 году, а три года спустя, в 1998-м, в учебное заведение приняли и его младшего брата, принца Гарри. Оба жили в одном пансионе — Manor House. Примечательно, что выбор учебного заведения тогда стал отступлением от королевской традиции: прежде члены королевской семьи отдавали предпочтение престижной школе Гордонстаун в Шотландии, где учились принц Чарльз и принц Филипп.

Итонский колледж находится всего в нескольких милях от резиденции принца и принцессы Уэльских — Форест-Лодж в Виндзоре, где сейчас живут принц Уильям и Кейт Миддлтон. Пока что принц Джордж учится в частной школе Лэмбрук в Беркшире. Там же получают образование его младшая сестра, принцесса Шарлотта, которой 11 лет, и восьмилетний принц Луи.

Итонский колледж — частная британская школа для мальчиков, которую основал в 1440 году английский король Генрих VI под официальным названием «Королевский колледж Богоматери в Итоне, рядом с Виндзором». Генрих VI задумывал Итон как школу для бедных. По его распоряжению 70 мальчиков из малоимущих семей — так называемые королевские стипендиаты — получали здесь бесплатное жилье и образование. Другие ученики тоже могли учиться бесплатно, но за проживание им приходилось платить. Для финансирования школы король передал ей земли, привилегии и даже право на разведение лебедей на Темзе.

Учебный день начинался в пять утра с молитвы, а занятия — уже в шесть утра. Уроки заканчивались лишь в восемь вечера, после чего детям давали час на игры. Изначально в Итонском колледже преподавали только латынь, греческий язык добавили в программу лишь в начале XVII века. В 1851 году в колледже начали преподавать математику.

В XX веке больший упор стал делаться на академические способности, а не на семейные связи, что расширило доступ к образованию, как и было задумано основателем. В XXI веке требования к поступлению ужесточились: с 2002 года родители больше не могут записать сына в Итон просто по праву рождения в состоятельной семье — каждый мальчик обязан пройти собеседования, тесты и предоставить личные рекомендации.

Читайте РБК Life в «Максе».

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