Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Шебекинского округа Белгородской области Андрей Гриднев покидает пост

Досрочно будут прекращены полномочия главы Шебекинского муниципального округа Белгородской области Андрея Гриднева. Вопрос включен в повестку внеочередного девятого заседания окружного Совета депутатов второго созыва и стоит в ней первым номером. Заседание состоится в пятницу, 24 июля.

Источник: Коммерсантъ

Досрочно будут прекращены полномочия главы Шебекинского муниципального округа Белгородской области Андрея Гриднева. Вопрос включен в повестку внеочередного девятого заседания окружного Совета депутатов второго созыва и стоит в ней первым номером. Заседание состоится в пятницу, 24 июля.

В качестве докладчика выступит зампредседателя Совета депутатов Дарья Катаржнова. Информации о том, кто будет исполнять обязанности главы округа после сложения полномочий господином Гридневым, нет.

Вторым пунктом в повестке внеочередного заседания обозначено объявление конкурса по отбору кандидатур на должность главы Шебекинского округа. Также депутаты рассмотрят вопрос о назначении половины состава членов конкурсной комиссии.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», Андрей Гриднев возглавил приграничный Шебекинский округ в феврале 2025 года, но исполняющим обязанности руководителя муниципалитета был назначен с декабря 2024-го. В конце октября 2025-го Совет депутатов переизбрал его главой на пятилетний срок полномочий.

Андрей Гриднев родился 1 мая 1977 года. Имеет высшее образование в сфере сельского хозяйства, является кандидатом технических наук. Работал в региональном департаменте агропромышленного комплекса (сейчас — министерство сельского хозяйства и продовольствия), руководил комитетом по развитию агропромышленного комплекса Белгородского района. С 2015-го по 2024 год занимал пост главы Новооскольского округа.