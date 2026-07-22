Глава Шебекинского округа Белгородской области Андрей Гриднев покидает пост

Как сообщал «Ъ-Черноземье», Андрей Гриднев возглавил приграничный Шебекинский округ в феврале 2025 года, но исполняющим обязанности руководителя муниципалитета был назначен с декабря 2024-го. В конце октября 2025-го Совет депутатов переизбрал его главой на пятилетний срок полномочий.