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Крышу здания сорвало из-за ураганного ветра на Большой Печерской

Обломки упали на дорогу и припаркованные автомобили, движение на участке ограничено.

Источник: Комсомольская правда

22 июля на Нижний Новгород обрушился сильный ливень с градом. Сопровождался он ураганным ветром, который снес крышу здания на улице Большой Печерской. Кадры происшествия были опубликованы в социальных сетях.

По данным очевидцев, металлические листы и обломки конструкций разлетелись по проезжей части и трамвайным путям, повредив припаркованные рядом автомобили. Как сообщили в ООО «Экологические проекты», движение трамвая № 2 на участке у Большой Печерской приостановлено, на месте работали спасатели МЧС, однако помощь людям не потребовалась.

Это далеко не все последствия урагана в Нижнем Новгороде. Ливень с градом и шквалистым ветром за короткое время затопил ряд улиц в разных районах города — потоки воды стояли на Максима Горького, Лысогорской, Московском шоссе. Сильный ветер ломал ветви деревьев. В верхней части города — на Белинского, Родионова, Варварской и Зеленском съезде — образовались пробки, в нижней части заторы фиксировались на Сормовском шоссе и Коминтерна.

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