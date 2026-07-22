Крышу здания сорвало из-за ураганного ветра на Большой Печерской

Это далеко не все последствия урагана в Нижнем Новгороде. Ливень с градом и шквалистым ветром за короткое время затопил ряд улиц в разных районах города — потоки воды стояли на Максима Горького, Лысогорской, Московском шоссе. Сильный ветер ломал ветви деревьев. В верхней части города — на Белинского, Родионова, Варварской и Зеленском съезде — образовались пробки, в нижней части заторы фиксировались на Сормовском шоссе и Коминтерна.