Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Диспансерным наблюдением охвачено более 1,7 млн россиян с факторами риска

Этот показатель в 2,4 раза превышает годовой план.

Источник: Национальные проекты России

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова провела совещание по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Участники подвели итоги реализации нацпроекта и входящих в него 11 федеральных проектов за 6 месяцев 2026 года, сообщается на сайте правительства.

Как следует из сообщения, диспансерным наблюдением охвачено более 1,7 млн работающих граждан с факторами риска развития хронических заболеваний. Этот показатель в 2,4 раза превышает годовой план. Свыше 930 тыс. человек прошли обследование на рабочем месте, что вдвое больше запланированного на 2026 год.

Помимо этого, свыше 1,1 млн человек с высоким риском осложнений сердечно-сосудистых заболеваний обеспечены бесплатными лекарствами. Одним из приоритетов остается помощь при онкологических заболеваниях. В стационарах круглосуточного и дневного пребывания проведено более 1,56 млн курсов лечения, в том числе с применением противоопухолевой лекарственной терапии, хирургических и лучевых методов лечения.

Бесплатными системами непрерывного мониторинга уровня сахара в крови обеспечены более 63 тыс. детей с диабетом I типа в возрасте от 2 до 17 лет и почти 56 тыс. беременных женщин. В школах для пациентов с диабетом прошли обучение около 687 тыс. человек. Терапия противовирусными препаратами прямого действия назначена почти 35 тыс. пациентов с хроническим вирусным гепатитом С.

Санитарной авиацией за 2026 год эвакуировано более 10 тыс. пациентов, нуждающихся в экстренной и неотложной помощи. В целях повышения доступности медпомощи трудоустроено свыше 4,6 тыс. ординаторов второго года на должности врачей-стажеров. Более 5,9 тыс. врачей направлено, в том числе вахтовым методом, в медицинские организации регионов.

Национальными исследовательскими центрами проведено более 160 тыс. телемедицинских консультаций. С 1 июля утвержден новый перечень национальных медицинских исследовательских центров — в него вошли 39 организаций.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Биография Татьяны Голиковой: семья и работа, личная жизнь, награды
Подробная биография Татьяны Голиковой: детство, карьера, награды и интересные факты. Главное о жизни заместителя председателя правительства РФ читайте в этом материале.
Читать дальше