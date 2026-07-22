Диспансерным наблюдением охвачено более 1,7 млн россиян с факторами риска

Бесплатными системами непрерывного мониторинга уровня сахара в крови обеспечены более 63 тыс. детей с диабетом I типа в возрасте от 2 до 17 лет и почти 56 тыс. беременных женщин. В школах для пациентов с диабетом прошли обучение около 687 тыс. человек. Терапия противовирусными препаратами прямого действия назначена почти 35 тыс. пациентов с хроническим вирусным гепатитом С.