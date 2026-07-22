Диспансерным наблюдением охвачено более 1,7 млн россиян с факторами риска

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова провела совещание по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Участники подвели итоги реализации нацпроекта и входящих в него 11 федеральных проектов за 6 месяцев 2026 года, сообщается на сайте правительства.
Как следует из сообщения, диспансерным наблюдением охвачено более 1,7 млн работающих граждан с факторами риска развития хронических заболеваний. Этот показатель в 2,4 раза превышает годовой план. Свыше 930 тыс. человек прошли обследование на рабочем месте, что вдвое больше запланированного на 2026 год.
Помимо этого, свыше 1,1 млн человек с высоким риском осложнений сердечно-сосудистых заболеваний обеспечены бесплатными лекарствами. Одним из приоритетов остается помощь при онкологических заболеваниях. В стационарах круглосуточного и дневного пребывания проведено более 1,56 млн курсов лечения, в том числе с применением противоопухолевой лекарственной терапии, хирургических и лучевых методов лечения.
Бесплатными системами непрерывного мониторинга уровня сахара в крови обеспечены более 63 тыс. детей с диабетом I типа в возрасте от 2 до 17 лет и почти 56 тыс. беременных женщин. В школах для пациентов с диабетом прошли обучение около 687 тыс. человек. Терапия противовирусными препаратами прямого действия назначена почти 35 тыс. пациентов с хроническим вирусным гепатитом С.
Санитарной авиацией за 2026 год эвакуировано более 10 тыс. пациентов, нуждающихся в экстренной и неотложной помощи. В целях повышения доступности медпомощи трудоустроено свыше 4,6 тыс. ординаторов второго года на должности врачей-стажеров. Более 5,9 тыс. врачей направлено, в том числе вахтовым методом, в медицинские организации регионов.
Национальными исследовательскими центрами проведено более 160 тыс. телемедицинских консультаций. С 1 июля утвержден новый перечень национальных медицинских исследовательских центров — в него вошли 39 организаций.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.