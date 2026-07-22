Власти Калининграда намерены штрафами не пускать большегрузы на эстакадный мост

«Мы прекрасно понимаем, что весь этот трафик [с частично закрытого двухъярусного моста] пойдет через Ленинский проспект. Но первый эстакадный мост находится в таком же ограниченно работоспособном состоянии. А знаки у нас никогда не регулируют движение, если за ними нет штрафных санкций. Коллеги сейчас поэтому и перемещают камеры, чтобы была техническая возможность штрафовать каждое большегрузное транспортное средство, которое проезжает по эстакадному мосту. Большегрузам придется переместиться на вторую эстакаду. Нам всем сейчас нужно беречь эстакадный мост», — добавила Дятлова.