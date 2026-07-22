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Власти Калининграда намерены штрафами не пускать большегрузы на эстакадный мост

По словам Елены Дятловой, перераспределение транспортных потоков может ускорить износ моста.

Задержка в строительстве автодублера двухярусного моста привела к тому, что грузовой автотранспорт в Калининграде теперь может проезжать только через вторую эстакаду и Берлинский мост. О том, что большегрузы перестанут пускать на первую эстакаду, во вторник, 21 июля, журналистам рассказала глава администрации города Елена Дятлова.

«Мы камеры для запрета проезда большегрузов сейчас будем перемещать на первую эстакаду», — сообщила она.

«Она уже размещена, мы сейчас ее вводим в систему», — добавил председатель комитета дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов.

«Мы прекрасно понимаем, что весь этот трафик [с частично закрытого двухъярусного моста] пойдет через Ленинский проспект. Но первый эстакадный мост находится в таком же ограниченно работоспособном состоянии. А знаки у нас никогда не регулируют движение, если за ними нет штрафных санкций. Коллеги сейчас поэтому и перемещают камеры, чтобы была техническая возможность штрафовать каждое большегрузное транспортное средство, которое проезжает по эстакадному мосту. Большегрузам придется переместиться на вторую эстакаду. Нам всем сейчас нужно беречь эстакадный мост», — добавила Дятлова.

Глава администрации Калининграда заметила, что готова принять любое другое решение, однако на сегодняшний день их у города немного из-за ограниченного количества мостов.

«Нам самое главное, чтобы поток транспортных средств, особенно большегрузных автомобилей, не ухудшил ситуацию на первом эстакадном мосту. И это можно сделать только устройством аппаратно-программного комплекса, который в ближайшее время заработает на первой эстакаде. Поэтому правила лучше уже начинать соблюдать сейчас, не дожидаясь, когда придут первые штрафы», — заключила глава.

Напомним, что одностороннее движение на двухъярусном мосту ввели с 17 июля, однако власти отметили, что могут при необходимости развернуть его в обратную сторону.

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