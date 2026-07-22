Гороскоп на 23 июля: Рыб ждёт эмоционально насыщенный день

♓Рыбы: Для Рыб этот день будет наполнен волной интуитивных озарений и эмоциональной насыщенности. Возможны ситуации, когда вы почувствуете себя связанным с событиями, которые происходят вокруг, даже если они не касаются вас напрямую. В профессиональной сфере вас ждет период, когда важно доверять своему внутреннему голосу — возможно, вы заметите скрытые возможности, которые другие упускают из виду. В личных взаимоотношениях день подчеркнет важность эмпатии: кто-то из близких нуждается в вашем понимании, даже если он не говорит об этом прямо. Финансовые дела будут требовать осторожности — избегайте крупных сделок, особенно если они связаны с высокой степенью риска. Вечер принесет возможность погрузиться в творчество — музыка, искусство или просто медитативное занятие помогут восстановить душевное равновесие. Однако будьте осторожны с самообманом — не принимайте желаемое за действительное, особенно если речь идет о важных решениях. Главное — не терять связь с реальностью, даже если сегодня вы чувствуете себя частью более широкой вселенской гармонии.