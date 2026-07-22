Ребёнка, пострадавшего в аварии на федеральной трассе под Неманом, увезли в ДОБ на скорой

По уточнённым данным, женщина за рулём Toyota ехала со стороны посёлка Жилино и не уступила дорогу BMW, которым управлял водитель 1988 года рождения. Ребёнок находился в салоне первого авто, в момент аварии он сидел в детском кресле и был пристёгнут. Инспекторы проводят проверку.