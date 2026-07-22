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Ребёнка, пострадавшего в аварии на федеральной трассе под Неманом, увезли в ДОБ на скорой

Малыш ехал в детском кресле пристёгнутым.

Ребёнка, пострадавшего в аварии на трассе А-216 под Неманом, доставили на скорой в Детскую областную больницу Калининграда. Об этом региональная Госавтоинспекция пишет в своей группе во «ВКонтакте» в среду, 22 июля.

По уточнённым данным, женщина за рулём Toyota ехала со стороны посёлка Жилино и не уступила дорогу BMW, которым управлял водитель 1988 года рождения. Ребёнок находился в салоне первого авто, в момент аварии он сидел в детском кресле и был пристёгнут. Инспекторы проводят проверку.

Авария произошла в 10:20 на 46 км трассы Гвардейск — Неман — граница с Литвой. В полиции сообщали, что малыш получил травмы.

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