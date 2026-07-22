График работы в 2027 году: когда ждать шестидневку и каникулы

Минтруд уже подготовил проект производственного календаря на 2027 год. Трехдневные выходные ждут граждан в конце февраля (21−23 числа), в начале марта (6−8 числа), а также дважды в мае — сначала с 1 по 3 число, а затем с 8 по 10 мая. Июнь тоже порадует небольшим «мини‑отпуском»: отдыхать можно будет с 12 по 14 число.