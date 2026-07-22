График работы в 2027 году: когда ждать шестидневку и каникулы

В 2027 году календарь рабочих и выходных дней преподнесет россиянам небольшой сюрприз: перед февральскими праздниками придется поработать шесть дней подряд. По словам Светланы Бессараб, члена комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, напряженная неделя выпадет на период с 15 по 20 февраля — так власти компенсируют предстоящие трехдневные каникулы в честь Дня защитника Отечества. При этом последний рабочий день перед праздниками, 20 февраля, будет сокращенным.
Минтруд уже подготовил проект производственного календаря на 2027 год. Трехдневные выходные ждут граждан в конце февраля (21−23 числа), в начале марта (6−8 числа), а также дважды в мае — сначала с 1 по 3 число, а затем с 8 по 10 мая. Июнь тоже порадует небольшим «мини‑отпуском»: отдыхать можно будет с 12 по 14 число.
Самым продолжительным станет ноябрьский отдых: с 4 по 7 ноября включительно россияне смогут провести четыре дня вне рабочих обязанностей. Приятным дополнением станет и то, что 31 декабря 2027 года объявлен нерабочим днем.
Официальный перечень праздничных нерабочих дней закреплён в Трудовом кодексе РФ. В него традиционно входят новогодние каникулы (1−6 и 8 января), Рождество (7 января), 23 февраля, 8 марта, 1 и 9 мая, 12 июня и 4 ноября. Эти даты служат основой для формирования ежегодного производственного календаря и определяют, как будут распределяться переносы и дополнительные выходные.