Беларусь и Калининградская область наметили новые горизонты сотрудничества

Тем временем делегация Министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области приехала на Брестчину перенять белорусский опыт защиты и воспроизводства лесов. Министр российского ведомства Роман Воробьев отметил заинтересованность области в изучении передовых методов работы, которые давно и эффективно применяются в Беларуси. В Пружанском лесхозе гостям рассказали об организации работ в лесном фонде: заготовке древесины, защите лес-ных культур и уходе за ними. Визит в Кобринский и Ивацевичский опытные лесхозы позволил познакомиться с питомниками, лесосеменными плантациями, комплексом по выращиванию посадочного материала с закрытой корневой системой, а также с системой мониторинга, обнаружения и тушения лесных пожаров. К слову, эта поездка стала логичным продолжением постоянного делового диалога. Ранее нижегородская делегация приезжала в Беларусь для изучения вопросов цифровизации лесной отрасли.