Беларусь и Калининградская область наметили новые горизонты сотрудничества — от поставок техники и стройматериалов до развития туризма и спорта. Договоренности были закреплены на XXI заседании Белорусско-Российского совета по долгосрочному сотрудничеству, состоявшегося в Калининграде. Заместитель Премьер-министра Беларуси Юрий Шулейко назвал Калининградскую область стратегическим партнером и подчеркнул, что и на этот раз стороны поставили конкретные задачи и определили направления для дальнейшей работы.
Одним из приоритетов остается машиностроение: планируется наращивание экспорта белорусских спецмашин, в том числе с привлечением механизмов финансовой поддержки. Не снижается темп взаимодействия в сельском хозяйстве и строительной сфере: устойчивым спросом по-прежнему пользуются белорусский гранитный камень и щебень, в ходе визита было подписано очередное соглашение о поставках цемента в необходимых объемах.
На площадке Калининградской ТПП состоялись продуктивные переговоры в формате B2B. В состав белорусской делегации вошли руководители «Могилевлифтмаша», Минского автомобильного завода, Белорусской цементной компании и производители мясо-молочной продукции разных регионов. Итогом стали подписанные контракты: например, Лидский молочно-консервный комбинат (филиал «Новогрудские Дары») и Балтийская компания договорились о поставках сухого обезжиренного молока на сумму 5 миллионов рублей.
Калининградская область является стратегическим партнером Беларуси.
Помимо торгово-экономических вопросов, стороны уделили внимание гуманитарному измерению партнерства. Среди значимых результатов — создание Ассоциации исторических и военно-исторических музеев России и Беларуси. В 2027 году запланированы совместные мероприятия, включая Балтийский культурный форум. Отдельно обсуждалось наращивание туристического обмена и спортивных связей. Речь идет о проведении совместных турниров, учебно-тренировочных сборов, обмена спортсменами и специалистами, а также увеличении количества совместных соревнований.
Тем временем делегация Министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области приехала на Брестчину перенять белорусский опыт защиты и воспроизводства лесов. Министр российского ведомства Роман Воробьев отметил заинтересованность области в изучении передовых методов работы, которые давно и эффективно применяются в Беларуси. В Пружанском лесхозе гостям рассказали об организации работ в лесном фонде: заготовке древесины, защите лес-ных культур и уходе за ними. Визит в Кобринский и Ивацевичский опытные лесхозы позволил познакомиться с питомниками, лесосеменными плантациями, комплексом по выращиванию посадочного материала с закрытой корневой системой, а также с системой мониторинга, обнаружения и тушения лесных пожаров. К слову, эта поездка стала логичным продолжением постоянного делового диалога. Ранее нижегородская делегация приезжала в Беларусь для изучения вопросов цифровизации лесной отрасли.