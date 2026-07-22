Ставрополье вошло в топ-20 регионов по развитию креативных индустрий

Больше всего креативных предпринимателей в крае занято в таких отраслях, как «Отдых и развлечения» (17,2%), «Программное обеспечение» (13,4%), «Реклама и пиар» (13%). Они могут воспользоваться региональными мерами поддержки, среди которых льготные финансовые программы, помощь с маркетингом, выходом на внешние рынки.