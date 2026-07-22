Ставрополье вошло в топ-20 регионов по развитию креативных индустрий

Ставропольский край занял 16-ю строчку в федеральном рейтинге развития креативных индустрий по итогам прошедшего года, сообщили в правительстве региона. Данные исследования, отвечающего задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», предоставил Институт развития креативных индустрий НИУ ВШЭ.
Рейтинговое исследование отражает динамику развития креативного предпринимательства в стране и выделяет субъекты, которые стали центрами роста. Анализ охватил все регионы, а в основу легла информация о компаниях и предпринимателях, которые работают в 51 сфере креативной экономики.
«Безусловно, это большое достижение нашей команды, которая работает над развитием экономики эмоций. Продолжаем поддержку творческого бизнеса. Совсем скоро запустим Единый реестр субъектов креативных индустрий, чтобы местное сообщество развивалось эффективнее с господдержкой», — сообщил министр экономического развития края Антон Доронин.
Больше всего креативных предпринимателей в крае занято в таких отраслях, как «Отдых и развлечения» (17,2%), «Программное обеспечение» (13,4%), «Реклама и пиар» (13%). Они могут воспользоваться региональными мерами поддержки, среди которых льготные финансовые программы, помощь с маркетингом, выходом на внешние рынки.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.