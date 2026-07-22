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В Челябинске закрыли детсад из-за вируса Коксаки

В городском детском саду № 378 ввели 10-дневный карантин.

Детский сад № 378 в Челябинске временно закрыли из‑за вспышки энтеровирусной инфекции. В группе заболели сразу несколько детей. Симптомы оказались тяжёлыми: высокая температура, сыпь и болезненные язвы во рту. По данным Роспотребнадзора, речь идёт о вирусе Коксаки.

Карантин продлится 10 дней — с 23 по 31 июля. На это время родители воспитанников могут оформить больничный лист. Кроме того, все сотрудники дошкольного учреждения обязаны сдать анализы на энтеровирусы. Это нужно, чтобы исключить распространение инфекции и подтвердить отсутствие скрытого носительства.

Ранее мы сообщали о растущей угрозе боррелиоза в Челябинской области.

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