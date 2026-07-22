В Челябинске закрыли детсад из-за вируса Коксаки

Карантин продлится 10 дней — с 23 по 31 июля. На это время родители воспитанников могут оформить больничный лист. Кроме того, все сотрудники дошкольного учреждения обязаны сдать анализы на энтеровирусы. Это нужно, чтобы исключить распространение инфекции и подтвердить отсутствие скрытого носительства.