В Челябинске закрыли детсад из-за вируса Коксаки

Детский сад № 378 в Челябинске временно закрыли из‑за вспышки энтеровирусной инфекции. В группе заболели сразу несколько детей. Симптомы оказались тяжёлыми: высокая температура, сыпь и болезненные язвы во рту. По данным Роспотребнадзора, речь идёт о вирусе Коксаки.
Карантин продлится 10 дней — с 23 по 31 июля. На это время родители воспитанников могут оформить больничный лист. Кроме того, все сотрудники дошкольного учреждения обязаны сдать анализы на энтеровирусы. Это нужно, чтобы исключить распространение инфекции и подтвердить отсутствие скрытого носительства.
Ранее мы сообщали о растущей угрозе боррелиоза в Челябинской области.
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