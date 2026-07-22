Нижегородцам напомнили об опасности самого токсичного растения средней полосы

Дерматовенеролог Мария Кызымко в интервью РИАМО предупредила о существовании опасного растения, которое можно легко спутать с безобидными. Речь идёт о вёхе ядовитом, известном в народе как цикута.
Этот представитель флоры выделяется своей высокой токсичностью и занимает лидирующую позицию среди опасных растений средней полосы России. Вёх не представляет угрозы для кожи, но при попадании в организм может вызвать серьёзные последствия, вплоть до летального исхода.
Особенную тревогу вызывает способность вёха маскироваться под съедобные зонтичные растения. Его корневище имеет приятный аромат сельдерея или моркови и сладковатый вкус, что делает его привлекательным для неопытных собирателей. Молодая зелень вёха напоминает сныть или петрушку, что ещё больше усложняет задачу распознавания.
Основную опасность представляет цикутотоксин, содержащийся в растении. Этот нейротоксин чрезвычайно устойчив к воздействию высоких температур и других видов обработки. Даже при приготовлении пищи он сохраняет свои токсические свойства.
Мария Кызымко подчёркивает, что смертельная доза цикутотоксина очень мала, и симптомы отравления могут проявиться уже через 5−10 минут после употребления растения. Среди первых признаков — сильная диарея, рвота, обильное слюноотделение и острая боль в животе.
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