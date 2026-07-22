Нижегородцам напомнили об опасности самого токсичного растения средней полосы

Особенную тревогу вызывает способность вёха маскироваться под съедобные зонтичные растения. Его корневище имеет приятный аромат сельдерея или моркови и сладковатый вкус, что делает его привлекательным для неопытных собирателей. Молодая зелень вёха напоминает сныть или петрушку, что ещё больше усложняет задачу распознавания.