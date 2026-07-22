В «Руспродсоюзе» назвали стоимость минимальной продуктовой корзины в Калининградской области

Отмечается, что дороже всего продукты стоят на Чукотке — 20 689,8 ₽ и в Камчатском крае — 13 443,6 ₽, дешевле всего — в Мордовии — 6 461,3 ₽ и в Саратовской области — 6 624 ₽ В то же время стоимость минимальной продуктовой корзины в Москве составляет 9 737,4 ₽, в Санкт-Петербурге — 9 480,6 ₽