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Крупная компания из Черняховска присоединилась к федеральному проекту «Производительность труда»

Скорость и качество работ наращивает «Черняховский Райавтодор».

К участию в федеральном проекте «Производительность труда» присоединилась компания «Черняховский Райавтодор». Под руководством экспертов Регионального центра компетенций при Центре «Мой бизнес» на предприятии анализируют рабочие процессы, ищут точки роста и повышают эффективность операций, увеличивают производительность труда.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, компания специализируется на эксплуатации, ремонте, строительстве автодорог на территории региона.

Как сказал руководитель проектов РЦК Калининградской области при Центре «Мой бизнес» Артем Маслаков, даже небольшие улучшения приводят к значительному повышению производительности и снижению затрат.