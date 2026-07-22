Крупная компания из Черняховска присоединилась к федеральному проекту «Производительность труда»

К участию в федеральном проекте «Производительность труда» присоединилась компания «Черняховский Райавтодор». Под руководством экспертов Регионального центра компетенций при Центре «Мой бизнес» на предприятии анализируют рабочие процессы, ищут точки роста и повышают эффективность операций, увеличивают производительность труда.