Во Франции на 2100-летней ферме нашли статую и поврежденный меч

Железный меч археологи нашли во рву у прохода между двумя хозяйственными дворами. Оружие было в ножнах, его намеренно повредили так, чтобы им нельзя было пользоваться снова. Ученые предполагают, что подобный акт был связан с моментом, когда поселение покинули окончательно. Аналогичные практики известны по всей Европе железного века. Оружие в ножнах повреждали, прежде чем положить в святилища, могилы, реки или другие места.