Во Франции на 2100-летней ферме нашли статую и поврежденный меч

В ходе раскопок неподалеку от города Тур (Франция) археологи нашли на ферме железного века намеренно поврежденный меч и известняковую статую. Ученые считают, что оба предмета оставили во время ритуалов, сообщает Arkeonews.
Артефакты обнаружили в галльском поселении, которое датируется примерно 150−80 годами до н.э. Его площадь составляла около 1,2 га. Предметы нашли во рвах.
Статуя была обнаружена в южном рву. Ее высота составляет 49 см, а вес превышает 18 кг. Большая часть облика фигуры была стерта эрозией. Однако исследователи смогли различить глаза, нос, рот и начало прически. Они считают, что скульптура долго находилась на поверхности, прежде чем ее закопали.
В ров изваяние попало между двумя разными фазами заселения. Поэтому эксперты предполагают, что его вывели из обращения намеренно при переделке ограждения, а не просто выбросили.
В 90 м от статуи были найдены останки человеческого черепа. Специалисты считают, что это возможный «мемориальный объект», связанный со скульптурой. Они не могут подтвердить, что череп принадлежал обезглавленному врагу, а изваяние было его изображением. Однако в некоторых регионах Галлии черепа демонстрировали специально. Отрубленные головы могли выставлять рядом с оружием.
Железный меч археологи нашли во рву у прохода между двумя хозяйственными дворами. Оружие было в ножнах, его намеренно повредили так, чтобы им нельзя было пользоваться снова. Ученые предполагают, что подобный акт был связан с моментом, когда поселение покинули окончательно. Аналогичные практики известны по всей Европе железного века. Оружие в ножнах повреждали, прежде чем положить в святилища, могилы, реки или другие места.
Меч, найденный во Франции.
(Фото: François Cherdo / Inrap).
Сама усадьба была обнесена прямоугольным ограждением. Его разделял внутренний ров. В западной части находилось четыре здания, а в восточной — четырехстоечное сооружение. Археологи обнаружили рядом со рвами земляные насыпи, которые укрепляли ограждение, но позже были сровнены.
Ученые нашли свидетельства того, что в поселении обрабатывали железо, мололи зерно, производили текстиль, готовили пищу и разделывали животных.
2600-летний некрополь под макаронной фабрикой.
В итальянском городе Граньяно в ходе работ по расширению макаронной фабрики Garofalo обнаружили архаичный некрополь. В нем нашли 85 захоронений, которые датируются первой половиной VI века до н.э.
Пока ученым удалось идентифицировать останки лишь 16 взрослых, четырех детей и 15 младенцев. Некоторые тела были помещены в погребальные ящики, сделанные из блоков вулканического туфа. Герметичность этих гробниц способствовала сохранению материалов, которые бы разложились в других условиях.
Археологи нашли египетских скарабеев, связанных с Навкратисом, греческим торговым поселением в дельте Нила, а также янтарные украшения в форме животных, изделия из серебра и бронзовые артефакты этрусского происхождения. Кроме того, в захоронениях обнаружили расписную керамику, ювелирные украшения, оружие и бронзовые застежки для одежды.
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