Мэр Омска попросил ГИБДД наказать водителя, испортившего газон

Мэр Омска Сергей Шелест обратился к сотрудникам ГИБДД с просьбой расследовать инцидент с водителем, который проехал по свежезастеленному газону. Вблизи Экспоцентра камеры видеонаблюдения зафиксировали, как водитель решил срезать путь и проехался по только взошедшей молодой траве.
В своих каналах соцсетей мэр сообщил, что испорчен не только эстетичный вид газона, но и настроение тех, кто трудился и прилагал усилия по обновлению зелёной зоны.
Градоначальник попросил сотрудников Госавтоинспекции привлечь нарушителя к ответственности, а омичей и гостей города уважать труд сотрудников УДХБ и не ходить по газонам, особенно там, где только взошла молодая трава.
Ранее в Омске ужесточили наказание за парковку на газонах. Наказывают за нарушения омских водителей теперь без предупреждения.