Тень Сталкера. Как Кайдановский разрушил себя алкоголем и страстями

Самый скандальный роман в жизни Кайдановского случился с актрисой Валентиной Малявиной. Она — роковая красавица, он — молодой и уже признанный гений. Их союз был воплощением токсичности: на фоне официальных браков с другими людьми они устраивали пьяные дебоши, сцены ревности и бурные примирения. Один из эпизодов их отношений читается как сценарий триллера. Пытаясь удержать Валентину и не отпустить её к законному мужу, Кайдановский запер её в своей мастерской. Малявина выбралась на улицу по перилам балкона с седьмого этажа, перебравшись в соседнюю квартиру. Кайдановский, решив, что она покончила с собой, бегал под окнами в поисках тела, пока не нашёл возлюбленную живой у соседей. Эти отношения продлились около шести лет, так и не оформившись браком, но стали катализатором распада его первой семьи.