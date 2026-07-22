В Саратовской области появятся еще 43 модульных медпункта

«Мы изменили саму культуру первичного звена. ФАПы стали тем местом, где встречаются современная инфраструктура, квалифицированные кадры, цифровые сервисы и служба здоровья — это именно то, что сегодня настроено на поддержание здорового долголетия. В рамках программы мы возводим ФАПы там, где раньше их не было никогда, в некоторых населенных пунктах они приходят на смену морально и физически устаревшим конструкциям, достигая основной цели — повышение доступности и качества оказания медико-санитарной помощи, максимально приближая ее к жителям, проживающим в сельской местности», — отметил министр здравоохранения региона Владимир Дудаков.