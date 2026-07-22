В Саратовской области появятся еще 43 модульных медпункта

Закупка и монтаж 43 быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов), врачебных амбулаторий и отделений врача общей практики запланированы в этом году в Саратовской области в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Медпункты появятся в Энгельсском, Балаковском, Балашовском, Турковском, Самойловском и других районах. Так, в селе Долина Федоровского района уже возводится отделение общей врачебной практики. Уже выполнен монтаж навесных элементов и осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям. В ближайшее время планируется подключение систем водоснабжения и водоотведения.
«Мы изменили саму культуру первичного звена. ФАПы стали тем местом, где встречаются современная инфраструктура, квалифицированные кадры, цифровые сервисы и служба здоровья — это именно то, что сегодня настроено на поддержание здорового долголетия. В рамках программы мы возводим ФАПы там, где раньше их не было никогда, в некоторых населенных пунктах они приходят на смену морально и физически устаревшим конструкциям, достигая основной цели — повышение доступности и качества оказания медико-санитарной помощи, максимально приближая ее к жителям, проживающим в сельской местности», — отметил министр здравоохранения региона Владимир Дудаков.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.