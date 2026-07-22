Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ливни и град: в Волгограде объявлено штормовое предупреждение

Волгоградские синоптики объявили штормовое предупреждение. С вечера 22 июля и до утра 24 июля.

Волгоградские синоптики объявили штормовое предупреждение. С вечера 22 июля и до утра 24 июля регион будет заливать дождем, нагрянувшим в компании града, грозы и оглушительного ветра с порывами до 20−25 м/с.

— В период с 18:00-﻿20:00 и до конца суток 22 июля, сутки 23 июля, ночью и утром 24 числа в отдельных муниципальных районах Волгоградской области ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-﻿25 м/с, — сообщили специалисты волгоградского ЦГМС.

Напомним, что ранее волгоградцев также предупреждали о непогоде и рекомендовали держаться подальше от старых деревьев и ветхих строений.