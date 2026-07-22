Ливни и град: в Волгограде объявлено штормовое предупреждение

— В период с 18:00-﻿20:00 и до конца суток 22 июля, сутки 23 июля, ночью и утром 24 числа в отдельных муниципальных районах Волгоградской области ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-﻿25 м/с, — сообщили специалисты волгоградского ЦГМС.