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С начала года в поездах Калининградской области пассажиры забыли 2000 вещей

Найти их можно теперь на складе Южного вокзала.

Источник: Комсомольская правда

С начала года в поездах Калининградской области пассажиры забыли порядка 2000 вещей, половину уже вернули хозяевам. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.

Все вещи ожидают владельцев на складе Южного вокзала. Там не только зарядки, зонты, сумки и одежда, но и, например, детские ходунки и трехколесный велосипед.

Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом 2025 года количество потерянных вещей уменьшилось в 1,3 раза.

Чтобы найти оставленный в поезде предмет, пассажиру надо заполнить электронную заявку в разделе «Поиск забытых вещей» на официальном портале ОАО «РЖД». Также потребуется описать оставленную вещь.