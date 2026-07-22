Рост международной торговли требует новых решений для расчетов

Система А7 обеспечивает проведение международных платежей в необходимых валютах и предоставляет полный комплект документов для сопровождения внешнеторговых операций. Платежи в Китай проходят в среднем за 4 часа, по другим направлениям — в среднем за 5 дней, что позволяет бизнесу увереннее планировать поставки и выполнять контрактные обязательства.