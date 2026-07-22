Как Кайдановский разрушил себя алкоголем и страстями

Один из эпизодов их отношений читается как сценарий триллера. Пытаясь удержать Валентину и не отпустить её к законному мужу, Кайдановский запер её в своей мастерской. Малявина выбралась на улицу по перилам балкона с седьмого этажа, перебравшись в соседнюю квартиру. Кайдановский, решив, что она покончила с собой, бегал под окнами в поисках тела, пока не нашёл возлюбленную живой у соседей.