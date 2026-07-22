Бывшего преподавателя ВолГУ арестовали за дискредитацию армии

По версии следствия, в сентябре 2025 года Мельниченко, который ранее уже привлекался к административной ответственности по той же статье, разместил в своем телеграм-канале и на странице во «ВКонтакте» видеоматериалы. В этих видео он негативно оценивал действия российской армии в рамках спецоперации и отрицал факт использования ВС РФ для поддержания мира и безопасности.