Пляж Самарской набережной признали лучшим в Поволжье

Пляж на второй очереди набережной Самары получил высшую категорию качества — «I-синий флаг». Это первый подобный сертификат среди общедоступных пляжей в Приволжском федеральном округе, сообщил в своих соцсетях глава города Иван Носков.
Сертификацию провели по федеральной системе классификации объектов туристской индустрии. Комиссия оценивала не только чистоту береговой зоны, но и комплексную организацию пространства: работу спасательных постов, наличие зон для активного отдыха, доступность для маломобильных граждан, оборудованное место для купания детей, регулярность уборки и качество песка.
Теперь пляж внесён в федеральный Единый реестр объектов классификации в сфере туристической индустрии. Знак соответствия — синий флаг — будет встречать гостей при входе.
«Синий флаг» — наивысшая категория качества, введённая в России вместо международного «Голубого флага». Наличие такого флага означает, что пляж соответствует самым высоким критериям по чистоте воды, безопасности, уровню сервиса и доступности среды.
Напомним, в этом году на пляжах первой, второй и четвёртой очередей набережной появились специальные детские зоны с удобным входом в воду и игровыми площадками, а на Первомайском спуске оборудован доступный пляж для людей с ограниченными возможностями.