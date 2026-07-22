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Перевозчика на автобус № 89 снова не смогли найти в Самаре

В Самаре признали несостоявшимся конкурс на поиск перевозчика на маршрут № 89.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре снова не смогли найти перевозчика на маршрут № 89. Конкурс проводила мэрия, заявки принимали до 20 июля. 22 июля власти опубликовали протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

«На момент окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе не подана ни одна заявка», — говорится в документах.

Таким образом, конкурс признали несостоявшимся. Аналогичная ситуация в июне, тогда желающих обслуживать маршрут № 89 также не нашлось.

Маршрут № 89 ездит от НФС до улицы Дзержинского. Ранее его обещали перевести на регулируемый тариф.