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Заплывшего на глубину подростка спасли на Ахтубе под Волгоградом

Спасатели вовремя заметили выбившегося из сил ребенка.

Источник: Комсомольская правда

Трагедией мог завершиться отдых на реке Ахтубе для 14-летнего подростка. Парень заплыл на глубину, выбился из сил и уже не мог самостоятельно вернуться на берег. К счастью, его вовремя заметили спасатели.

— Специалисты Волжского поисково-спасательного подразделения пришли на помощь 14-летнему подростку, который подверг свою жизнь неоправданному риску, — рассказали в ГКУ Служба спасения.

Благодаря оперативной работе спасателей все закончилось благополучно. Подростку не потребовалась медицинская помощь.

Волгоградским родителям напоминают, что ЧП на воде с приходом жары с детьми случаются все чаще. Ребенка постоянно нужно держать под контролем.

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