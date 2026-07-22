Боевой опыт даст преимущество при поступлении на муниципальную службу

В Минтруде пересмотрели подход к поддержке. Теперь оформление документов и реабилитация начинается ещё в госпитале. Также внедрены электронные сертификаты на протезы. В 2026 году помощь получат 22 тысячи человек с учётом членов семей. Уровень занятости ветеранов сегодня составляет 56%, однако правительство ставит задачу на дальнейшее его повышение.