Никитин проинспектировал больницу, школу и общественные пространства в Арзамасе

Во время прогулки по историческому центру Никитин обратил внимание на здание Уездного училища на площади Соборной, 14, построенное в 1836 году. Оно нуждается в реконструкции. Мэр Александр Щелоков поблагодарил губернатора за помощь в передаче объекта из федеральной собственности в муниципальную и рассказал, что долгое время здание не использовалось и находится в неудовлетворительном состоянии. Учитывая его историческую ценность и расположение, здесь планируется создать выставочные пространства. Уже создана рабочая группа при министерстве культуры с участием администрации Арзамаса и АНО «Центр 800» для сохранения объекта и организации музейной деятельности.