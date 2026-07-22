Никитин проинспектировал больницу, школу и общественные пространства в Арзамасе

губернатор Нижегородской области Глеб Никитин совершил рабочую поездку в Арзамас. В программе визита — Центральная городская больница, средняя школа № 1 имени М. Горького, которая сейчас находится на реконструкции, а также недавно благоустроенные общественные территории.
В ЦГБ глава региона вместе с министром здравоохранения Галиной Михайловой, мэром Александром Щелоковым и главным врачом Олегом Курахтановым осмотрел палаты и операционные, а также пообщался с пациентами и персоналом.
Арзамасская больница сегодня — это два круглосуточных стационара, пять поликлиник, онкологический центр, центр для детей, отделение скорой помощи и другие подразделения. С 2023 года здесь работает региональный сосудистый центр, куда поступают пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями из 17 муниципалитетов. Это один из четырех подобных центров в области. В рамках национального проекта его оснастили современным оборудованием, включая компьютерный томограф и ангиографический аппарат.
По словам министра Галины Михайловой, в ближайшее время Арзамасская ЦГБ станет опорной больницей для нескольких районов. Цель — сделать специализированную помощь доступнее для жителей отдаленных территорий. Концепцию межрайонных медицинских центров разрабатывает региональный минздрав. Это должно повысить доступность не только консультаций узких специалистов, но и высокотехнологичной помощи, а также упорядочить управление в системе здравоохранения.
По итогам осмотра губернатор поручил минздраву заложить в бюджет 2027 года средства на дополнительное оборудование для сосудистого центра и представить программу развития больницы на ближайшие годы. Кроме того, он дал поручение подготовить предложения по капитальному ремонту Арзамасского родильного дома — с такой просьбой выступил мэр города.
Далее губернатор посетил школу № 1 имени Горького. Ее закрыли на реконструкцию летом 2024 года. Учебное заведение состоит из трех корпусов — деревянного и кирпичных. Проектом предусмотрено усиление фундамента, новые инженерные сети, отдельный блок для начальных классов и спортивная зона на территории. Задача — сохранить исторический облик, но при этом адаптировать здания под современные стандарты. Подрядчик доложил о ходе работ и особенностях реставрации дореволюционных построек.
Реконструкция ведется в рамках национального проекта «Молодежь и дети», инициированного президентом Владимиром Путиным. За пять лет действия нацпроекта в Нижегородской области отремонтировали более 330 школ и построили 30 новых.
Также губернатор побывал на Гайдаровском пруду — общественном пространстве, открывшемся в мае этого года. Его благоустроили в рамках развития кластера «Арзамас — Дивеево — Саров». Здесь очистили водоем и территорию площадью около 9 тысяч квадратных метров, установили лавочки с навесами и урны, у входа разместили QR-код с информацией. Главный объект — деревянный гусь высотой 185 см с кинетическим механизмом, украшенный резьбой. Его прототипом стала VR-модель, созданная на фестивале «ARзамас».
Глеб Никитин обратил внимание, что в дизайне использованы элементы деревянного зодчества и купеческих домов.
«Преображение Арзамаса в рамках развития кластера меняет облик города на глазах. Ярким примером служит преображение Гайдаровского пруда: бывшая заброшенная территория обрела вторую жизнь, превратившись в удивительное место с неповторимой атмосферой. Главным украшением этого уголка стал “ARзамасский гусь” — яркий символ, подчеркивающий исторический дух и самобытность старинного русского города», — сказал губернатор.
Во время прогулки по историческому центру Никитин обратил внимание на здание Уездного училища на площади Соборной, 14, построенное в 1836 году. Оно нуждается в реконструкции. Мэр Александр Щелоков поблагодарил губернатора за помощь в передаче объекта из федеральной собственности в муниципальную и рассказал, что долгое время здание не использовалось и находится в неудовлетворительном состоянии. Учитывая его историческую ценность и расположение, здесь планируется создать выставочные пространства. Уже создана рабочая группа при министерстве культуры с участием администрации Арзамаса и АНО «Центр 800» для сохранения объекта и организации музейной деятельности.