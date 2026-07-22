Частные инвесторы в России все чаще управляют портфелем без постоянного мониторинга рынка

Доля активных частных инвесторов, использующих сложные торговые тактики, продолжает расти: пользователи всё чаще реагируют на макроэкономические новости и стремятся заранее фиксировать цены сделок, не привязываясь к торговым часам биржи, сообщили в ВТБ. Это создаёт спрос на инструменты отложенных и долгосрочных заявок — то, что раньше было доступно в основном профессиональным…