Голикова назвала главное богатство России

«Если говорить о Родине как о стране, то для такого большого государства, как наше, самое главное богатство — это люди, их созидательный труд и отношение к своей земле. Именно люди делают ее красивой, непобедимой и достойной», — сказала вице-премьер, слова которой приводит ее аппарат.