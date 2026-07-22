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Голикова назвала главное богатство России

Голикова назвала жителей России главным богатством страны.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время всероссийского опроса «С чего начинается Родина» назвала главным богатством России жителей страны, их труд и отношение к своей земле.

«Если говорить о Родине как о стране, то для такого большого государства, как наше, самое главное богатство — это люди, их созидательный труд и отношение к своей земле. Именно люди делают ее красивой, непобедимой и достойной», — сказала вице-премьер, слова которой приводит ее аппарат.

Заместитель председателя правительства отметила, что для нее Родина — это место, где она родилась, а также ее семья и близкие люди.

Национальный центр «Россия» при поддержке правительства РФ проводит всероссийский проект «С чего начинается Родина». Он направлен на укрепление единства страны, сохранение культурного многообразия и общих ценностей через диалог поколений.

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