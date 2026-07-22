До конца года в Калининграде обустроят 46 контейнерных площадок. 21 — за счет частичного обеспечения средствами субсидии из областного бюджета, 25 площадок — за счет средств бюджета города. Об этом сказал председатель комитета городского хозяйства и строительства администрации Максим Федосеев.