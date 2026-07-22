Актеру Ивану Охлобыстину исполнилось 60 лет

Во второй половине 2010-х Охлобыстин вернулся к съемкам и вновь оказался в центре внимания. В 2009 году он сыграл шута Вассиана в исторической драме Павла Лунгина «Царь», а уже год спустя получил роль, которая принесла ему всенародную любовь и славу. ~Сериал «Интерны», выходивший с 2010-го по 2016 год, сделал доктора Андрея Быкова одним из самых узнаваемых персонажей российского телевидения, а самого Охлобыстина — едва ли не самым востребованным актером страны.~ Параллельно он продолжал работать как сценарист. По его сценариям были сняты картины «Параграф 78» (2007), «Дом Солнца» (2009), «Соловей-разбойник» (2012), в котором он также исполнил главную роль, и ряд других проектов.