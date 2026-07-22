В Новошахтинске завели уголовное дело после загрязнения земли нефтепродуками

В нарушении обвиняют генерального директора коммерческого предприятия, работающего в сфере производства нефтепродуктов. По данным следствия, с ноября 2024 года по март 2026 года на территории, относящейся к категории «земли населенных пунктов», были выставлены заполненные металлические емкости. Их разместили на площадке без твердого водонепроницаемого покрытия, и это привело в проливам.