9 человек будут судить за аферы со страховками на 8,5 млн руб в Нижнем Новгороде

По данным следствия, группа действовала с конца ноября 2019 года по сентябрь 2022 года. За это время, как полагают правоохранители, были совершены 24 эпизода мошенничества на территории Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Ранее уголовное дело в отношении еще 24 предполагаемых участников уже было направлено в суд.