Секретарь белгородского горкома КПРФ погиб в результате удара украинского БПЛА

«Светлая память об Александре Алексеевиче Логвинове навсегда сохранится в сердцах всех, кому посчастливилось работать, бороться и общаться с ним», — сообщили в белгородском обкоме. Там отметили, что прощание с ним пройдет завтра, 23 июля, во дворе жилого дома на улице Сумской.