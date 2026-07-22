Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что запрещено в день Антония Громоносца, 23 июля 2026-го

Воздержитесь от крупных, необдуманных покупок. Этот день неблагоприятен для финансовых рисков. Сэкономленные деньги лучше перевести на благотворительность.

Источник: АиФ Волгоград

В светском календаре 23 июля наши любимые шесть соток встречаются с бесконечным эфиром. И это — не радио, которое на дачах часто работает нон-стопом. Это просто дата такая).

День дачника в России, который отмечается 23 июля, он о мозолях на ладонях, о рассаде, гамаке, газоне, варенье и о тихом счастье вдали от мегаполиса. А вот Международный день «бла-бла-бла», который также отмечается в этот день, — о пустых разговорах, о бесконечных «как дела?», на которые никто не ждёт ответа.

Дача: от петровских поместий до терапии лопатой.

Идея Дня дачника — народная, и она появилась, чтобы чествовать миллионы владельцев шести соток, которые в разгар лета живут в режиме «полив-прополка-урожай». Дата 23 июля выбрана символически: это пик дачного сезона, когда работы на участке — тьма, а урожай уже начинает радовать глаз.

Понятие «дача» появилось в России при Петре I, который раздавал загородные усадьбы дворянам за заслуги. В советское время дача из места отдыха превратилась в продовольственную корзину — в эпоху дефицита картошка и огурцы со своего участка были вопросом выживания. Сегодня дача — это не только огород. Это способ переключиться с офисного стресса на что-то реальное, что растёт и даёт результат.

Бла-бла-бла: как сериал подарил миру праздник пустословия.

Второй праздник куда моложе и ироничнее. Международный день бла-бла-бла был учреждён в 2006 году супругами Рут и Томасом Роем — создателями множества необычных дат. Выражение «бла-бла-бла» возникло в середине XX века и стало особенно популярным благодаря американскому сериалу «Сайнфелд», где герои обсуждали всё и ни о чём.

Смысл праздника — не столько высмеять болтунов, сколько научиться слушать. Даже за потоком пустых слов иногда скрывается что-то важное: одиночество, тревога, желание быть услышанным. В эпоху, когда мы разучились слушать друг друга, этот день — напоминание: иногда полезно дать собеседнику выговориться. Или — осознать, что мы сами слишком часто заполняем паузы бессмысленным шумом.

Как отмечать эти два праздника? Поехать на дачу, подышать воздухом, перекопать пару грядок, а вечером, сидя на веранде с чаем, позвонить старому другу и просто поговорить ни о чём.

Только не ругаться и не сквернословить при этом, а то святой Антоний Печерский, день памяти которого чтит 23 июля православная церковь, и наказать может.

День двух стихий.

Не даром ведь его в народе Антония называют Громоносцем, ибо именно в этот день наши предки отмечали чаще всего раскаты грома иногда даже просто среди совершенно ясного неба.

Этот день, считали они, особенный: когда стихии — вода и гром — проявляют себя с особой силой, и наши предки, затаив дыхание, вслушивались в раскаты, пытаясь понять волю природы.

Слушая гром, крестьяне по его звуку предсказывали погоду. Глухой, гулкий гром предвещал тихий затяжной дождь, а резкий раскат — сильный ливень.

В этот день на реках и озерах наши предки собирали ряску — растение использовали как корм для скота, удобрение, а также в народной медицине как успокаивающее снотворное средство. Вместе с этим у воды очищали душу — все свои горести и печали высказывали ей, веря, что вода унесёт их на дно.

При этом не забывали защищать свое жилище и домашний скот. Дом окуривали полынью и зверобоем, пороги посыпали солью, в углах ставили осиновые колышки, а хлев обвешивали пучками крапивы.

Если шёл дождь, шли на рыбалку — верили в хороший улов, а если было солнечно, отправлялись заготавливать целебные травы — собирали зверобой, ромашку, душицу и мяту для лечебных отваров и настоек на весь год.

Запреты на Антония Громоносца: день без уборки.

Чего категорически нельзя делать 23 июля:

Ругаться, сквернословить и желать зла. Любая негативная энергия могла привлечь беду.

Купаться в открытых водоёмах. Особенно вечером и ночью, чтобы не встретиться с русалками.

Убирать и мыть полы. Верили, что это может «вымести» счастье из дома и потревожить домового.

Брать и давать деньги в долг. Это могло привести к финансовым потерям и привлечь нужду в дом.

Стричь волосы и ногти, чтобы не «укоротить» жизнь и не лишить человека жизненной силы.

Рвать кувшинки и рубить деревья. Это могло разгневать Небеса и навлечь несчастья в личной жизни.

Как пожить 23 июля: не тревожьте домовых.

15 идей, как применить традиции в современной жизни.

Устройте digital-детокс. Отключите уведомления, не вступайте в споры в соцсетях. Это лучший способ избежать «сквернословия» и сохранить душевное равновесие.

Создайте оберег для дома. Например, повесьте у входной двери пучок сухих трав (лаванды, шалфея) — аромат успокаивает и символически защищает.

Если есть возможность, посетите водоём. Просто посидите на берегу, погрузите ноги в воду, мысленно «отпустите» свои тревоги и печали, которые мешают жить. Вода унесёт их с собой.

Постарайтесь избегать конфликтов с близкими. Если чувствуете, что назревает скандал — промолчите или переведите тему в другое русло.

Уделите время планированию. Подумайте о событиях прошедшей недели. Что было «резким громом»? А что — «тихим дождём»? Такой анализ поможет лучше понять свои реакции.

Воздержитесь от крупных, необдуманных покупок. Этот день неблагоприятен для финансовых рисков. Сэкономленные деньги лучше перевести на благотворительность.

Откажитесь от походов в ресторан с изобилием блюд. Вместо этого приготовьте ужин дома из простых продуктов (например, рыбы, если вы её любите, как символ рыболовства).

Не стригитесь сегодня, если верите в приметы. Лучше сделайте ухаживающую маску для волос.

Не срывайте полевые цветы (особенно кувшинки) без особой нужды. Лучше полюбуйтесь ими на природе или купите букет садовых цветов.

Старайтесь не занимать деньги и не брать в долг. Если просят — мягко откажите, сославшись на личные обстоятельства.

Вместо генеральной уборки просто протрите пыль в одной комнате (например, в спальне). Это не встревожит «домовых» и улучшит циркуляцию воздуха.

Перенесите все сложные домашние дела, ремонт и перестановку мебели на другой день.

Заварите себе вечером чай из ромашки, зверобоя или душицы. Это поможет успокоиться и хорошо выспаться.

Вечером выйдите на балкон или во двор. Посмотрите на небо. Если видны звёзды — завтра будет солнечно.

Не хвастайтесь своими успехами в соцсетях и в разговорах. Скромность в этот день — лучший оберег.

Приметы дня на 23 июля:

Гулкие раскаты грома — к сильному ливню и отличному улову рыбы.

Гроза ночью — к тёплой солнечной погоде.

Утром нет росы — вечером жди дождя.

Пчелы громко жужжат — к жаркой и засушливой погоде.

Много ряски на воде — год будет плодородным и удачным.

Если на берёзе появились жёлтые листья — к ранней осени и суровой зиме.