Что запрещено в день Антония Громоносца, 23 июля 2026-го

В светском календаре 23 июля наши любимые шесть соток встречаются с бесконечным эфиром. И это — не радио, которое на дачах часто работает нон-стопом. Это просто дата такая).
День дачника в России, который отмечается 23 июля, он о мозолях на ладонях, о рассаде, гамаке, газоне, варенье и о тихом счастье вдали от мегаполиса. А вот Международный день «бла-бла-бла», который также отмечается в этот день, — о пустых разговорах, о бесконечных «как дела?», на которые никто не ждёт ответа.
Дача: от петровских поместий до терапии лопатой.
Идея Дня дачника — народная, и она появилась, чтобы чествовать миллионы владельцев шести соток, которые в разгар лета живут в режиме «полив-прополка-урожай». Дата 23 июля выбрана символически: это пик дачного сезона, когда работы на участке — тьма, а урожай уже начинает радовать глаз.
Понятие «дача» появилось в России при Петре I, который раздавал загородные усадьбы дворянам за заслуги. В советское время дача из места отдыха превратилась в продовольственную корзину — в эпоху дефицита картошка и огурцы со своего участка были вопросом выживания. Сегодня дача — это не только огород. Это способ переключиться с офисного стресса на что-то реальное, что растёт и даёт результат.
Бла-бла-бла: как сериал подарил миру праздник пустословия.
Второй праздник куда моложе и ироничнее. Международный день бла-бла-бла был учреждён в 2006 году супругами Рут и Томасом Роем — создателями множества необычных дат. Выражение «бла-бла-бла» возникло в середине XX века и стало особенно популярным благодаря американскому сериалу «Сайнфелд», где герои обсуждали всё и ни о чём.
Смысл праздника — не столько высмеять болтунов, сколько научиться слушать. Даже за потоком пустых слов иногда скрывается что-то важное: одиночество, тревога, желание быть услышанным. В эпоху, когда мы разучились слушать друг друга, этот день — напоминание: иногда полезно дать собеседнику выговориться. Или — осознать, что мы сами слишком часто заполняем паузы бессмысленным шумом.
Как отмечать эти два праздника? Поехать на дачу, подышать воздухом, перекопать пару грядок, а вечером, сидя на веранде с чаем, позвонить старому другу и просто поговорить ни о чём.
Только не ругаться и не сквернословить при этом, а то святой Антоний Печерский, день памяти которого чтит 23 июля православная церковь, и наказать может.
День двух стихий.
Не даром ведь его в народе Антония называют Громоносцем, ибо именно в этот день наши предки отмечали чаще всего раскаты грома иногда даже просто среди совершенно ясного неба.
Этот день, считали они, особенный: когда стихии — вода и гром — проявляют себя с особой силой, и наши предки, затаив дыхание, вслушивались в раскаты, пытаясь понять волю природы.
Слушая гром, крестьяне по его звуку предсказывали погоду. Глухой, гулкий гром предвещал тихий затяжной дождь, а резкий раскат — сильный ливень.
В этот день на реках и озерах наши предки собирали ряску — растение использовали как корм для скота, удобрение, а также в народной медицине как успокаивающее снотворное средство. Вместе с этим у воды очищали душу — все свои горести и печали высказывали ей, веря, что вода унесёт их на дно.
При этом не забывали защищать свое жилище и домашний скот. Дом окуривали полынью и зверобоем, пороги посыпали солью, в углах ставили осиновые колышки, а хлев обвешивали пучками крапивы.
Если шёл дождь, шли на рыбалку — верили в хороший улов, а если было солнечно, отправлялись заготавливать целебные травы — собирали зверобой, ромашку, душицу и мяту для лечебных отваров и настоек на весь год.
Запреты на Антония Громоносца: день без уборки.
Чего категорически нельзя делать 23 июля:
Ругаться, сквернословить и желать зла. Любая негативная энергия могла привлечь беду.
Купаться в открытых водоёмах. Особенно вечером и ночью, чтобы не встретиться с русалками.
Убирать и мыть полы. Верили, что это может «вымести» счастье из дома и потревожить домового.
Брать и давать деньги в долг. Это могло привести к финансовым потерям и привлечь нужду в дом.
Стричь волосы и ногти, чтобы не «укоротить» жизнь и не лишить человека жизненной силы.
Рвать кувшинки и рубить деревья. Это могло разгневать Небеса и навлечь несчастья в личной жизни.
Как пожить 23 июля: не тревожьте домовых.
15 идей, как применить традиции в современной жизни.
Устройте digital-детокс. Отключите уведомления, не вступайте в споры в соцсетях. Это лучший способ избежать «сквернословия» и сохранить душевное равновесие.
Создайте оберег для дома. Например, повесьте у входной двери пучок сухих трав (лаванды, шалфея) — аромат успокаивает и символически защищает.
Если есть возможность, посетите водоём. Просто посидите на берегу, погрузите ноги в воду, мысленно «отпустите» свои тревоги и печали, которые мешают жить. Вода унесёт их с собой.
Постарайтесь избегать конфликтов с близкими. Если чувствуете, что назревает скандал — промолчите или переведите тему в другое русло.
Уделите время планированию. Подумайте о событиях прошедшей недели. Что было «резким громом»? А что — «тихим дождём»? Такой анализ поможет лучше понять свои реакции.
Воздержитесь от крупных, необдуманных покупок. Этот день неблагоприятен для финансовых рисков. Сэкономленные деньги лучше перевести на благотворительность.
Откажитесь от походов в ресторан с изобилием блюд. Вместо этого приготовьте ужин дома из простых продуктов (например, рыбы, если вы её любите, как символ рыболовства).
Не стригитесь сегодня, если верите в приметы. Лучше сделайте ухаживающую маску для волос.
Не срывайте полевые цветы (особенно кувшинки) без особой нужды. Лучше полюбуйтесь ими на природе или купите букет садовых цветов.
Старайтесь не занимать деньги и не брать в долг. Если просят — мягко откажите, сославшись на личные обстоятельства.
Вместо генеральной уборки просто протрите пыль в одной комнате (например, в спальне). Это не встревожит «домовых» и улучшит циркуляцию воздуха.
Перенесите все сложные домашние дела, ремонт и перестановку мебели на другой день.
Заварите себе вечером чай из ромашки, зверобоя или душицы. Это поможет успокоиться и хорошо выспаться.
Вечером выйдите на балкон или во двор. Посмотрите на небо. Если видны звёзды — завтра будет солнечно.
Не хвастайтесь своими успехами в соцсетях и в разговорах. Скромность в этот день — лучший оберег.
Приметы дня на 23 июля:
Гулкие раскаты грома — к сильному ливню и отличному улову рыбы.
Гроза ночью — к тёплой солнечной погоде.
Утром нет росы — вечером жди дождя.
Пчелы громко жужжат — к жаркой и засушливой погоде.
Много ряски на воде — год будет плодородным и удачным.
Если на берёзе появились жёлтые листья — к ранней осени и суровой зиме.