Что запрещено в день Антония Громоносца, 23 июля 2026-го

День дачника в России, который отмечается 23 июля, он о мозолях на ладонях, о рассаде, гамаке, газоне, варенье и о тихом счастье вдали от мегаполиса. А вот Международный день «бла-бла-бла», который также отмечается в этот день, — о пустых разговорах, о бесконечных «как дела?», на которые никто не ждёт ответа.