Шесть калининградских выпускников получили 100 баллов при пересдаче ЕГЭ

Всего в регионе в этом году 66 стобалльных работ, что на 8 больше, чем в прошлом году (58). Количество самих стобалльников выросло с 55 до 61 человека. По сравнению с 2023 годом их число увеличилось в три раза. Наибольшее число максимальных баллов получили по профильной математике (17), литературе (15), физике (13) и химии (9).