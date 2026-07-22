Шесть калининградских выпускников получили 100 баллов при пересдаче ЕГЭ

Шесть калининградских выпускников смогли получить максимальный балл на ЕГЭ благодаря пересдаче, которая прошла 8 и 9 июля. Такая возможность, напомним, была введена в прошлом году по инициативе президента Владимира Путина. Выпускники могли пересдать любой предмет, независимо от первоначального результата, при этом предыдущий балл аннулировался. Чаще всего для пересдачи выбирали русский язык, обществознание, профильную математику и информатику.
Среди тех, кто улучшил свой результат, — четверо стобалльников по литературе: Елена Минченкова (школа № 58), Алиса Курбатская (школа № 29), Анастасия Бредихина (гимназия № 40 им. Ю. А. Гагарина) и Рианна Иззатова (школа № 7 Калининграда). 100 баллов по химии после пересдачи получил Наум Ошманкевич из школы № 38. По английскому языку максимальный результат показал Михаил Гонда из гимназии № 1.
В этом году в Калининградской области зафиксирован исторический максимум: выпускница Вера Митюшкина из школы № 44 сдала на 100 баллов сразу три предмета — биологию, химию и русский язык. Еще трое выпускников получили по две сотни: Александра Гапонова («Классическая школа» Гурьевска), Роберт Кережа (лицей № 23) и Алина Селиванова (гимназия № 32).
Всего в регионе в этом году 66 стобалльных работ, что на 8 больше, чем в прошлом году (58). Количество самих стобалльников выросло с 55 до 61 человека. По сравнению с 2023 годом их число увеличилось в три раза. Наибольшее число максимальных баллов получили по профильной математике (17), литературе (15), физике (13) и химии (9).
Министр образования Калининградской области Светлана Трусенёва отметила рост числа высоких результатов, особенно по естественно-научным предметам и профильной математике, что говорит об эффективности углубленного изучения точных наук. Она также подчеркнула, что ЕГЭ, в том числе с возможностью пересдачи, остается объективным инструментом для оценки знаний выпускников.