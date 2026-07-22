На северо-западе Москвы около 1,6 тыс. семей переехали в современные дома

«С начала 2026 года на северо-западе Москвы около 1,6 тысячи семей переехали в современные новостройки в рамках программы реновации. Они спроектированы с учетом безбарьерной среды, что особенно удобно для семей с детьми и маломобильных граждан. Дворы благоустроены и озеленены, в них продуманы зоны для активного и спокойного отдыха как взрослых, так и детей. Программа реновации на северо-западе столицы охватывает 432 дома: 58 из них уже полностью расселены, а 33 находятся в процессе расселения. Под заселение в округе передано 30 новостроек», — добавил Ефимов.