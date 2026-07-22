На северо-западе Москвы около 1,6 тыс. семей переехали в современные дома

Около 1,6 тыс. семей на северо-западе Москвы с начала года переехали в современные дома, построенные по программе реновации, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Обновление жилого фонда отвечает задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«С начала 2026 года на северо-западе Москвы около 1,6 тысячи семей переехали в современные новостройки в рамках программы реновации. Они спроектированы с учетом безбарьерной среды, что особенно удобно для семей с детьми и маломобильных граждан. Дворы благоустроены и озеленены, в них продуманы зоны для активного и спокойного отдыха как взрослых, так и детей. Программа реновации на северо-западе столицы охватывает 432 дома: 58 из них уже полностью расселены, а 33 находятся в процессе расселения. Под заселение в округе передано 30 новостроек», — добавил Ефимов.
Новые дома соответствуют современным стандартам качества и безопасности. Квартиры в них отличаются улучшенной планировкой, широкими коридорами и просторными кухнями.
«Больше всего семей — почти 550 — переехали в Южном Тушине, а в Северном Тушине новоселами с начала года стали около 520 семей. Во всех квартирах уже выполнена улучшенная отделка, а это значит, что переезжать можно сразу, не тратя время и силы на дополнительный ремонт. Участники программы реновации получают от города поддержку на этапе смены жилья, например бесплатные услуги грузчиков и транспорт для перевозки вещей. Для оформления необходимо обратиться в центр информирования населения либо отправить заявку онлайн через портал mos.ru», — отметил министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Напомним, программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.