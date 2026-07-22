В Минтруде назвали компании, которые станут лидерами на рынке труда

«В нашей стране очень высокая занятость женщин. Женщины уже определились в своем выборе: они хотят быть счастливы в материнстве, в семье и одновременно быть успешными, реализовать себя в профессии. Компании, которые первыми это поняли, которые внедряют корпоративно-демографический стандарт, которые создают условия труда, позволяющие женщине быть матерью, быть многодетной мамой, иметь большую семью, конечно, мне кажется, будут лидерами в дальнейшем и на рынке труда в целом», — сказала Баталина в ходе церемонии.