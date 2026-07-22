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В Минтруде назвали компании, которые станут лидерами на рынке труда

В Минтруде рассказали, какие компании будут лидерами на рынке труда в будущем.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Компании, которые внедряют корпоративно-демографический стандарт и создают условия для женщин с детьми, станут лидерами на рынке труда, сообщила первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.

В среду в Москве в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» проходит церемония награждения победителей международного конкурса «Лидеры в интересах женщин».

«В нашей стране очень высокая занятость женщин. Женщины уже определились в своем выборе: они хотят быть счастливы в материнстве, в семье и одновременно быть успешными, реализовать себя в профессии. Компании, которые первыми это поняли, которые внедряют корпоративно-демографический стандарт, которые создают условия труда, позволяющие женщине быть матерью, быть многодетной мамой, иметь большую семью, конечно, мне кажется, будут лидерами в дальнейшем и на рынке труда в целом», — сказала Баталина в ходе церемонии.

Она отметила, что государство на всех этапах поддерживает такую деятельность компаний.

Баталина добавила, что успешными будут прежде всего те работодатели, которые умеют сочетать собственные ценности с ценностями работников. Главная ценность россиян, по ее словам, — это семья.