Более 700 ветеранов СВО и членов их семей подали документы на поступление в нижегородские колледжи и техникумы

Более 700 ветеранов СВО и членов их семей в рамках приемной кампании уже подали документы в нижегородские колледжи и техникумы. Они будут зачислены в первоочередном порядке и смогут бесплатно получить среднее профессиональное образование. Приемная кампания в региональных учреждениях СПО продлится до 15 августа.
Одним из ключевых нововведений нынешней приемной кампании стало расширение образовательных прав участников СВО. Теперь они могут освоить новую профессию или специальность, если решили сменить образовательную траекторию и получить вторую квалификацию.
«Право на бесплатное обучение для участников специальной военной операции закреплено в федеральном законодательстве. В декабре 2025 года вступили в силу изменения в Федеральный закон “Об образовании в Российской Федерации”. Ранее, согласно статье 68 этого закона, гражданин мог бесплатно получить среднее профессиональное образование единожды. Теперь же участники СВО получили законодательную возможность повторно пройти обучение на безвозмездной основе. Среди ветеранов много специалистов рабочих профессий, чья предыдущая квалификация требует адаптации к современным реалиям рынка труда», — отметил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.
Подробная информация о том, какие документы необходимо подать заявителю и в какие сроки, указана на сайтах учреждений СПО. Основное условие применения льготы — документальное подтверждение участия в СВО: справка воинской части, военкомата, выписка из приказа или удостоверение ветерана боевых действий.
Напомним, популяризация среднего профессионального образования — цель федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети», который реализуется по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина с 2025 года. Нацпроект включает еще восемь федеральных проектов и программ: «Россия — страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров».