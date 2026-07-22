Более 700 ветеранов СВО и членов их семей подали документы на поступление в нижегородские колледжи и техникумы

«Право на бесплатное обучение для участников специальной военной операции закреплено в федеральном законодательстве. В декабре 2025 года вступили в силу изменения в Федеральный закон “Об образовании в Российской Федерации”. Ранее, согласно статье 68 этого закона, гражданин мог бесплатно получить среднее профессиональное образование единожды. Теперь же участники СВО получили законодательную возможность повторно пройти обучение на безвозмездной основе. Среди ветеранов много специалистов рабочих профессий, чья предыдущая квалификация требует адаптации к современным реалиям рынка труда», — отметил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.