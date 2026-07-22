Нижегородская Госавтоинспекция напомнила о правилах безопасного вождения при дожде

снизьте скорость — как минимум на 10−15 км/ч ниже потока; увеличьте дистанцию до идущего впереди автомобиля в 2−3 раза; включайте ближний свет фар, чтобы другие участники движения лучше вас видели; избегайте резких поворотов руля, резких ускорений и экстренных торможений. Все это поможет избежать заноса; будьте осторожны с аквапланированием: при попадании в глубокую лужу на высокой скорости автомобиль может потерять сцепление с дорогой. Если начнется занос, плавно снимите ногу с газа и аккуратно затормозите, используя торможение двигателем; после проезда через лужи или в случае затяжного дождя просушите тормоза: слегка нажимайте педаль тормоза на небольшом участке для восстановления эффективности; не используйте дальний свет в дождь: капли на стекле рассеивают свет и могут ослеплять вас.