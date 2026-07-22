Из-за урагана в Нижнем Новгороде встали трамваи № 2 и отключились светофоры

Из-за последствий кратковременного шторма, накрывшего Нижний Новгород 22 июля, в городе временно изменили схемы движения общественного транспорта. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем (ЦРТС).
Как сообщалось ранее, сильный ветер и ливень уже сорвали кровлю на улице Большой Печерской. Из-за повреждений контактной сети на этой улице полностью приостановлена работа трамваев № 2. Кроме того, на улице Адмирала Васюнина ведутся восстановительные работы, из-за чего автобусы № 16 перенаправили по улицам Ванеева и Надежды Сусловой. О возобновлении прежнего движения обещали сообщить отдельно.
Также последствия непогоды затронули автомобилистов: почти на всем протяжении улицы Родионова и Казанского шоссе отключились светофоры.