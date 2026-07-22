Из-за урагана в Нижнем Новгороде встали трамваи № 2 и отключились светофоры

Как сообщалось ранее, сильный ветер и ливень уже сорвали кровлю на улице Большой Печерской. Из-за повреждений контактной сети на этой улице полностью приостановлена работа трамваев № 2. Кроме того, на улице Адмирала Васюнина ведутся восстановительные работы, из-за чего автобусы № 16 перенаправили по улицам Ванеева и Надежды Сусловой. О возобновлении прежнего движения обещали сообщить отдельно.