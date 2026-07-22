Площадь Победы в Калининграде закрыли на ремонт

С 22 июля территория площади Победы закрыта, пространство готовят к ремонту. Площадь уже огородили по периметру, пешеходов просят идти в обход. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
«Фонтаны на площади будут отключены, оборудование демонтировано на время ремонта», — рассказали в мэрии.
В планах заменить сети, устроить новое бетонное основание, обновить гранитные плиты и заменить фонари.
Работы должны завершить к ноябрю.
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