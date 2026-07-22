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Пляж на берегу Воронежского водохранилища вычеркнули из списка опасных

При этом небезопасными остаются пять мест массового отдыха у воды.

Источник: АиФ Воронеж

Пляж на территории Железнодорожного района Воронежа, расположенный у северной границы водохранилища в 120 метрах на юго-запад от трассы М-4 «Дон», исключили из списка небезопасных. Ранее обнаруженные в воде плавающие примеси в ходе повторной проверки санврачами не были выявлены. Это следует из размещённой на сайте регионального Роспотребнадзора информации.

Согласно результатам лабораторных исследований, купание по-прежнему небезопасно на:

пляже санатория имени Горького;

пляже «Пески» в Железнодорожном районе;

пляже реки Потудань в селе Репьёвка, расположенном в километре от здания № 1 на площади Победы;

пляже «Радон» озера Богатое на улице Коминтерна, 67/1 в Лисках;

пляже «Военка» озера Богатое на улице Большой Донецкой, 223/1 в Лисках.

Вода в этих местах массового отдыха не соответствует гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям.

Руководителям муниципальных образований и руководителям организаций, отвечающих за места массового отдыха у воды, направили предписания об установке предупреждающих табличек о запрете купания.

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