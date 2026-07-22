Пляж на берегу Воронежского водохранилища вычеркнули из списка опасных

Пляж на территории Железнодорожного района Воронежа, расположенный у северной границы водохранилища в 120 метрах на юго-запад от трассы М-4 «Дон», исключили из списка небезопасных. Ранее обнаруженные в воде плавающие примеси в ходе повторной проверки санврачами не были выявлены. Это следует из размещённой на сайте регионального Роспотребнадзора информации.
Согласно результатам лабораторных исследований, купание по-прежнему небезопасно на:
пляже санатория имени Горького;
пляже «Пески» в Железнодорожном районе;
пляже реки Потудань в селе Репьёвка, расположенном в километре от здания № 1 на площади Победы;
пляже «Радон» озера Богатое на улице Коминтерна, 67/1 в Лисках;
пляже «Военка» озера Богатое на улице Большой Донецкой, 223/1 в Лисках.
Вода в этих местах массового отдыха не соответствует гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям.
Руководителям муниципальных образований и руководителям организаций, отвечающих за места массового отдыха у воды, направили предписания об установке предупреждающих табличек о запрете купания.