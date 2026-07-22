Пляж на берегу Воронежского водохранилища вычеркнули из списка опасных

Пляж на территории Железнодорожного района Воронежа, расположенный у северной границы водохранилища в 120 метрах на юго-запад от трассы М-4 «Дон», исключили из списка небезопасных. Ранее обнаруженные в воде плавающие примеси в ходе повторной проверки санврачами не были выявлены. Это следует из размещённой на сайте регионального Роспотребнадзора информации.